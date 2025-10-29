Goiás e Athletico-PR se enfrentam em um confronto direto pelo acesso, no próximo fim de semana, em partida com potencial de manter o sonho vivo para um dos lados e complicar a vida do outro em meio à reta final da Série B. Cada um dos times possui as próprias peculiaridades, com os goianos se destacando defensivamente e os paranaenses, ofensivamente.\nEm 4º lugar na classificação, com 55 pontos, o Goiás tem a 5ª melhor defesa, com 33 gols sofridos, mas tem apenas o 9º ataque da competição, com 39 gols marcados. Com o Athletico-PR, é o contrário: 2º melhor ataque, com 47 bolas na rede, e a 6ª pior defesa, com 42 gols sofridos.\nO Goiás costuma ser mais equilibrado na maneira com que faz os seus gols: 14 deles foram de perna esquerda, 14 de perna direita e os outros 9 de cabeça. No Athletico-PR, os gols são marcados mais frequentemente com a perna direita, 25 do total, contra 12 de perna esquerda e 9 de cabeça.