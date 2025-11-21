Não faltou emoção na despedida de Ralf do Vila Nova na última quarta-feira (19), no empate em 2 a 2 contra o Volta Redonda, no OBA. Apesar de só ter conquistado um título com a camisa colorada e não atuar como titular durante a campanha, Ralf comentou que criou uma identificação muito grande com o clube e declarou que “ser vilanovense é diferente”, citando o Corinthians na comparação.\nLeia também\n+ Presidente do Vila Nova diz que clube vai fazer pelo menos dez contratações e alerta sobre SAFs\nApós a partida desta semana, que encerrou a temporada do Tigre em 2025, Ralf disse que aprendeu a amar o Vila Nova. A diretoria até ofereceu um novo contrato com o jogador de 41 anos até o final do Goianão de 2026, mas o volante ainda quer disputar mais uma temporada completa e avaliou que “tem muita lenha para queimar”.