Nesta semana, o experiente Ralf encerrou oficialmente a sua passagem de três temporadas pelo Vila Nova. O volante de 41 anos relembrou momentos marcantes em sua trajetória e afirmou que não sabe se o Tigre terá outra oportunidade de subir tão próxima quanto a de 2023. Além disso, o jogador deu conselhos para os atletas das categorias de base.

Em abril de 2022, o Vila Nova contratou Ralf, que tinha sido multicampeão pelo Corinthians e estava no Cianorte. Naquela temporada, o time goiano lutou contra o rebaixamento e conseguiu escapar depois de uma arrancada no 2º turno; Ralf fez 35 jogos.

Em 2023, o volante entrou em campo 49 vezes e participou da campanha do quase acesso, em que o Vila Nova chegou na última rodada dependendo somente de si para subir e perdeu para o lanterna e rebaixado ABC por 3 a 2 - por causa disso, o clube que disputou a Série A no ano seguinte foi o rival Atlético-GO.