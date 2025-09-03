Nesta quarta-feira (3), o volante Ralf passou por artroscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, para a retirada de fragmentos de cartilagem no joelho. A expectativa do Vila Nova é de que o jogador volte a campo em até dez dias. O jogador será desfalque em pelo menos uma partida, mas provavelmente em duas.\nO próximo jogo do Vila Nova é na segunda-feira (8), às 21h30, contra o Athletic-MG no OBA. Ralf está cortado do confronto.\nEm seguida, o Tigre recebe o Remo no sábado (13), às 18h30, quando terão se passado dez dias desde a cirurgia.\nNo entanto, a tendência é de que o departamento médico colorado libere o atleta apenas para enfrentar o Athletico-PR, no dia 21 de setembro, às 19 horas, fora de casa.\nLeia também\n+ Filho de Fernandão diz que defender o Vila Nova é motivo de orgulho: "Maior oportunidade da carreira"