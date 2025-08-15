O volante Ralf recebeu na noite da última quinta-feira (14) o título de cidadão goiano em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). O jogador de 41 anos pode completar, neste sábado (16), se entrar em campo contra o Goiás, a marca de 150 jogos pelo Vila Nova.\n“O Ralf é uma marca. Ele já me proporcionou situações de ver pessoas chorando, ao encontrá-lo para tirar uma foto. Pessoas esperando o Ralf nos aeroportos para recebê-lo”, comentou o presidente Hugo Jorge Bravo, que esteve na sessão ao lado do jogador colorado.\nA homenagem foi proposta pelo deputado Ricardo Quirino (Republicanos). “Ralf, você é um exemplo, como profissional, você é um jogador comprometido, um cidadão comprometido, um profissional de extrema grandeza, que aceitou um grande desafio, de vir morar em Goiás, para defender um dos clubes mais tradicionais, depois de uma carreira vitoriosa. É uma honra poder te dar esse Título de Cidadania Goiana”, disse o deputado ao jogador.