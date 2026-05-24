Com cerca de 200km de aventura, superação e integração, a 24ª edição do Rally da Mulher foi realizada no último sábado (23), em Goiânia, com largada e chegada no Shopping Cerrado. A tradicional prova de rali de regularidade exclusivamente feminina dominou as estradas da região para incentivar o protagonismo feminino no automobilismo e proporcionar uma experiência radical entre as participantes.\nAs competidoras foram divididas em categorias, com base nos diferentes níveis de experiência e tipos de veículos: Expedition 4x4, Expedition 4x2, Turismo 4x4, Turismo 4x2 e Patrocinadora.\n-Galeria 24º Rally da Mulher (1.3413986)\nA prova teve supervisão da FAUGO (Federação Goiana de Automobilismo) e coordenação técnica do CEFEGO (Clube Esportivo Fora de Estrada de Goiás).\nA 24ª edição do Rally da Mulher é uma realização da TV Anhanguera e conta com patrocínio da Belcar FIAT, além do apoio do Shopping Cerrado, Coca-Cola, Suco Del Valle, Imperador Alimentos, Vulcano, Arroz e Feijão Barão, Flom e Flávio’s Calçados, Extreme Gráfica e Comunicação Visual, GAV Resortes, Kart Delas.