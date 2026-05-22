A 24ª edição do Rally da Mulher será realizada neste sábado (23), em Goiânia, reunindo competidoras de diferentes perfis em uma das provas femininas mais tradicionais do off-road brasileiro. Promovido pela TV Anhanguera, o evento chega consolidado como a maior prova off-road feminina de regularidade do país.\nA competição terá percurso de aproximadamente 200 quilômetros, passando por estradas de terra e desafios de navegação, sempre com foco na segurança, trabalho em equipe e superação. A largada será no estacionamento do Shopping Cerrado, a partir das 9 horas, com chegada prevista para o período da tarde, a partir das 15h45.\nO Rally da Mulher busca incentivar o protagonismo feminino no automobilismo e proporcionar uma experiência de aventura e integração entre as participantes. A prova contará com categorias para diferentes níveis de experiência e tipos de veículos, incluindo Expedition e Turismo, nas versões 4x4 e 4x2.