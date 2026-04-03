O zagueiro Ramon Menezes disse que já está adaptado ao Goiás em sua apresentação nesta sexta-feira (3). O jogador de 30 anos foi o último reforço do clube esmeraldino na janela extra para transferências, que foi encerrada no dia 27 de março. O defensor justificou o fato de conhecer o técnico Daniel Paulista e alguns atletas como fator para rápida adaptação.\n“Já trabalhei com o professor Daniel (Paulista) em dois clubes (Sport e CRB), ele conhece minhas características e eu sei como ele gosta de jogar. Isso me deixa tranquilo. Estou adaptado ao elenco, ao time pela questão de ter trabalhado com muitos atletas que estão presentes aqui”, falou o zagueiro, que já atuou com Anselmo Ramon (CRB), Lourenço (Ceará), Lucas Lima (Sport) e Wellington Rato (Atlético-GO).\nRamon Menezes, que foi relacionado para o duelo da 2ª rodada contra o Londrina, prevê uma disputa pela titularidade na defesa do Goiás. Nos últimos jogos, Luisão e Luiz Felipe formaram a dupla titular. Lucas Ribeiro se recuperou de uma lesão no joelho e voltou a ficar à disposição.