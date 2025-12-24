O Atlético-GO permanece como melhor clube goiano no Ranking Nacional de Clubes (RNC) divulgado pela CBF nesta quarta-feira (24). O Dragão é o 18º colocado com 7.476 pontos, uma posição abaixo do ranking divulgado no final de 2024. O clube rubro-negro foi o único representante do futebol goiano entre os 20 primeiros.\nGoiás e Vila Nova estão entre os 30 melhores. O time esmeraldino perdeu duas colocações e aparece com 6.463 pontos na 23ª posição. Já o Tigre não alterou seu lugar e é o 29º com 4.750 pontos.\nOutras equipes goianas aparecem na lista que conta com 235 clubes de todo País: Aparecidense (55º), Anápolis (69º), Iporá (122º), Crac (138º), Goianésia (145º), Goiatuba (146º), Goiânia (161º), Grêmio Anápolis (194º) e Jaraguá (217º).\nEntre as federações, a FGF não teve alteração em seu posicionamento e aparece em 7º com 24.148 pontos. A liderança é da federação paulista, que aparece com 93.528, seguida das federações do Rio de Janeiro (61.308) e Minas Gerais (41.451), que assumiu o 3º lugar ao ultrapassar a federação do Rio Grande do Sul (39.283).