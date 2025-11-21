A CBF divulgou a escala de arbitragem para a partida decisiva entre Remo e Goiás, no próximo domingo (23), às 16h30, no Estádio Mangueirão, pela 38ª rodada da Série B. Raphael Claus, árbitro Fifa e da Federação Paulista de Futebol, será o responsável pelo apito.\nDanilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa, ambos paulistas, foram selecionados como os assistentes para o duelo. Thiago Duarte Peixoto, também paulista, comandará o VAR.\nLeia também\n+ Para buscar acesso, Goiás tem especialista em Série B como trunfo\nEste será o 5º jogo de Raphael Claus na Série B de 2025. Antes disso, ele já havia apitado Vila Nova 1x0 Paysandu, Avaí 2x1 Chapecoense, Athletico-PR 0x1 Coritiba e Atlético-GO 3x0 Athletico-PR.\nA última vez em que Raphael Claus apitou um jogo do Goiás foi na Série A de 2023, na goleada de 6 a 4 do Bahia sobre o esmeraldino, na Serrinha. Naquele mesmo ano, ele também apitou os empates sem gols do Goiás contra o Atlético-MG e contra o Flamengo, ambos em Goiânia.