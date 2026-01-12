O Barcelona é o campeão da Supercopa da Espanha, e com brilho de jogador brasileiro! A equipe catalã venceu o rival Real Madrid neste domingo (11), no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, por 3 a 2, e levantou a taça pela 16ª vez.\nRaphinha marcou duas vezes, o primeiro e o terceiro, foi o grande nome da partida e confirmou a fama de "carrasco" do Real Madrid. Lewandowski fez o outro do Barça. Vinicius Júnior, com um golaço, encerrou jejum que durava 16 jogos -ele e Gonzalo García balançaram a rede para a equipe de Xabi Alonso.\nCom um jogador a mais nos acréscimos, o Real Madrid fez pressão no fim, mas parou nas defesas de Joan García.\nEsta foi a quarta vez consecutiva que os rivais decidiram a Supercopa da Espanha. O Madrid venceu em 2024, enquanto o time catalão venceu em 2023, 2025 e 2026.