Com dois gols de Raphinha e Lamine Yamal, o Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 5 a 2, no Camp Nou, nesta segunda-feira, e voltou à liderança do Campeonato Espanhol. O time catalão e o Real Madrid são as únicas equipes com 100% de aproveitamento após três rodadas da competição.\nO Barcelona saiu atrás, mas logo virou com golaços de Raphinha e Lamine Yamal. No segundo tempo, o brasileiro e o espanhol foram às redes mais uma vez para confirmar a goleada dos catalães - e o zagueiro Florian Lejeune ainda jogou contra as próprias redes. Sergio Camello foi o autor dos dois gols do Rayo na partida.\nCom a vitória, o Barça volta à liderança do Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Hansi Flick tem os mesmos nove pontos do Real Madrid, mas leva a vantagem no saldo de gols (9 a 8). O primeiro confronto entre os dois na temporada acontecerá no dia 25 de outubro, em jogo válido pela 10ª rodada.