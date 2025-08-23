Após oito derrotas seguidas, o RB Bragantino venceu o Fluminense por 4 a 2 em embate agitado pela Série A do Brasileirão. A equipe paulista marcou os dois primeiros gols com menos de quatro minutos de jogo.\nOs tentos foram anotados por Jhon Jhon, Sasha, Laquintana e Davi, pelo Braga, e Hércules e Acosta, pelo Tricolor carioca. Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 30 pontos conquistados na competição, enquanto o Flu se manteve com 27.\nJhon Jhon não fazia gols há quase três meses. Um dos principais atletas do Bragantino havia marcado pela última vez em 26 de maio, no tento que deu a vitória do elenco paulista sobre o Juventude por 1 a 0.\nAs equipes voltam a campo na próxima semana: enquanto o Fluminense enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Braga vai ao Rio de Janeiro contra o Botafogo no sábado, às 18h30, pelo Brasileiro.