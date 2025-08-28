A Reag Investimentos, gestora de fundos de investimentos que fez proposta para aquisição da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Vila Nova, foi alvo de operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (28). Por causa disso, o clube goiano exigiu que a empresa fosse substituída por outra gestora e os investidores o farão.\nNa Operação Carbono Oculto, com 350 alvos, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em investigação sobre ação do PCC (Primeiro Comando da Capital) em negócios da economia formal. A Reag Investimentos foi uma das empresas listadas.\nA Reag atuava como prestadora de serviços na função de gestora, mas o investimento de pouco mais de R$ 500 milhões era de outras partes, como a Rafatella Investimentos. Com isso, a proposta a princípio segue de pé, mas será apresentada por outra administradora.