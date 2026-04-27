O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (27) que o atacante Mbappé sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no empate com o Betis pelo Campeonato Espanhol.\nO atacante francês tem uma "lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda", segundo comunicado do clube merengue.\nO Real não divulgou prazo de recuperação do jogador, um dos pilares do time e também da seleção francesa.\nApesar da lesão, Mbappé não corre, neste momento, risco de desfalcar a França na Copa do Mundo, segundo o jornal espanhol Marca.\nA expectativa é que o jogador esteja à disposição para o clássico contra o Barcelona, marcado para o dia 10 de maio, pelo Campeonato Espanhol, também de acordo com o tabloide.\nA seleção francesa estreia no Mundial no dia 16 de junho, contra Senegal. As seleções estão no Grupo I, assim como Iraque e Noruega.