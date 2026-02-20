O Real Madrid afirmou, na manhã desta quinta-feira (19), que enviou provas à Uefa da acusação de racismo de Vinicius Júnior contra Gianluca Prestianni, do Benfica. O episódio aconteceu em partida da Liga dos Campeões.\n'Episódios inaceitáveis'. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube merengue afirmou que encaminho à entidade máxima do futebol europeu "todas as provas disponíveis" do ocorrido no jogo contra o Benfica. O Real também repudiou casos de racismo durante o jogo.\nAnapolina x Goiás: Rubra tenta vencer 1ª eliminatória, enquanto esmeraldinos querem manter 100%\n"O nosso clube colaborou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os episódios inaceitáveis de racismo vivenciados durante essa partida", disse o clube em comunicado oficial.\nA equipe madridista, inclusive, disse que continuará colaborando com as instituições para acabar com o racismo no esporte. "O Real agradece o apoio unânime, a solidariedade e o carinho que o nosso jogador Vini Jr recebeu de todos os setores da comunidade global do futebol".