Com um golaço do brasileiro Vinicius Júnior, o Real Madrid venceu o Levante, na tarde desta terça-feira (23), por 4 a 1, no estádio Ciutat de Valencia, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol.\nO camisa 11 abriu o placar com um chute colocado, utilizando a parte externa do pé. Mastantuono e Mbappé, duas vezes, foram os autores dos outros gols. Para os donos da casa, Eyong foi quem balançou a rede.\nCom o resultado, os merengues vão a 18 pontos em seis partidas. Eles ocupam a liderança do torneio - o Barcelona, segundo colocado, tem 13 pontos e entra em campo ainda nesta rodada. O Levante permanece com 4 e busca recuperação na competição.\nNa próxima rodada, o Real Madrid visita o Atlético de Madri, enquanto o Levante enfrenta o Getafe fora de casa.\nCOMO FOI O JOGO\nReal Madrid adotou uma estratégia diferente, de ter um sistema com três zagueiros no momento ofensivo e com Vinícius Júnior mais próximo de Mbappé. A equipe visitante se mostrou superior, ditando o ritmo da partida, mas os donos da casa assustaram duas vezes, em chances com Romero e De la Fuente.