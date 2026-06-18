Real Madrid estuda uma proposta milionária para tirar Michael Olise, do Bayern de Munique.\nO presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já havia falado em uma oferta de 150 milhões de euros por um jogador de um time da Champions. "Vamos apresentar uma oferta de 150 milhões de euros por um jogador de um time da Champions League", disse no programa "Horizonte".\nGoleiro emprestado pelo Vila Nova negocia saída do Sport; negócio pode render dinheiro ao clube goiano\nO jornal espanhol Marca afirma que o alvo principal é Olise e que o Real avalia subir a proposta. A publicação diz que o time merengue pode passar dos 200 milhões de euros na proposta, com teto perto de 220 milhões, para tentar convencer os alemães.\nO Bayern sinaliza que não pretende negociar o atacante. "Se Florentino Pérez quiser nos enviar uma proposta, algo que ainda não aconteceu, pode se poupar do trabalho", afirmou Herbert Hainer, presidente do clube.