A medalhista olímpica Rebeca Andrade venceu a final do salto na manhã deste domingo (21), no Rio de Janeiro (RJ), e levou o ouro no Pan-Americano de Ginástica Artística em seu retorno às arenas depois de quase dois anos.\nEla foi a última se apresentar entre as oito ginastas finalistas e levou nota 14.266. A medalha de prata ficou com a canadense Lia Monica Fontaie e o bronze, com a americana Claire Pease.\n"Estou muito feliz, muito orgulhosa por estar de volta. Dei ali o meu máximo, dentro das minhas possibilidades", disse Rebeca em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Ginástica. "O ginásio estava cheio, acredito que não só por mim, mas por todas as ginastas. Isso é muito legal, ver o quanto a ginástica está crescendo."\nDurante a última semana, o Brasil conquistou a medalha de prata na disputa feminina por equipes e assegurou uma vaga no mundial da modalidade, que será em outubro nos Países Baixos.