O "viking" Erling Haaland encanta o mundo com gols nas últimas temporada e promete dificultar a vida do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante norueguês, que quebra recordes com frequência, é a esperança da Noruega para fazer história e avançar às quartas de final do Mundial.\nHaaland, de 25 anos e 1,95cm de altura, é o tipo de atleta que esbanja poder de fogo. Perna esquerda, perna direita, de cabeça, de voleio, pressionando goleiros, pênaltis, de dentro ou fora da área. Não falta repertório para o norueguês, que lidera a geração da Noruega nos últimos anos.\nO atacante é o reflexo da atual geração da Noruega. É o tipo de jogador que gosta de defender e divulgar suas raízes, é estrategista e um dos diferentes talentos da seleção nórdica. A identificação com suas raízes é a explicação por usar os sobrenomes dos pais nas costas da camisa da Noruega: Braut (da mãe do jogador) Haaland (do pai). É uma tradição na Noruega combinar os sobrenomes dos pais.