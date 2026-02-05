João Fonseca diz estar 100% recuperado e preparado para a sequência que terá no ATP 250 de Buenos Aires e Rio Open.\nNo começo do ano, o tenista brasileiro, número 34 do mundo, desistiu do ATP 250 de Adelaide, na Austrália, por causa de uma lesão na coluna. Seria a estreia dele em 2026.\nSérie B muda formato para o acesso e terá playoffs\n"Já estou 100% recuperado, treinando dois turnos todo dia. Preparado, fazendo bons treinos e bons jogos-treinos aqui na Yes. Estou preparado, 100% e confiante para esses próximos dois torneios", disse.\nNo último dia 20, Fonseca disputou o Australian Open e foi superado pelo norte-americano Eliot Spizzirri por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2. Esta foi a única partida dele nos últimos três meses.\nO brasileiro realizou um treino aberto nesta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, e mais uma das atividades que vem cumprindo para adquirir ritmo de jogo. O torneio na capital argentina vai de 9 a 16 de fevereiro, enquanto a competição na Cidade Maravilhosa vai de 14 a 22 de fevereiro.