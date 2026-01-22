O setor hoteleiro goiano diz que cerca de 65% dos hotéis em Goiânia estão ocupados para o período que marcará o retorno da MotoGP para o Brasil, entre os dias 20 a 22 de março. Associação e Sindicato afirmam que até o mês de março essa taxa estará em 100%. Ainda não há dados que estimam a ocupação em todo Estado.“Hoje, a taxa de ocupação (da rede hoteleira em Goiânia) é de cerca de 65%. Só a organização nos pediu 2 mil apartamentos. Eu acredito que até março os hotéis vão estar 100% ocupados. Tem procura e há vagas”, afirmou o presidente do Sindicato da Indústria de Hotéis de Goiânia (SIHGO), Luciano Castro Carneiro.“Para a MotoGP, todos os hotéis vão estar cheios, 100%. Hoje, esse número está em 65%, considerando os hotéis filiados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás”, acrescentou o presidente da associação e vice-presidente da SIHGO, Charleston Pimentel.Ambos reconhecem que alguns hotéis em Goiânia elevaram valores de diárias e isso é um dos motivos que deixam a taxa de ocupação, neste momento, levemente superior à metade dos espaços disponíveis.De acordo com o estudo de 2022 (o mais recente), Goiânia possui 170 meios de hospedagem em funcionamento, com 18.696 leitos e 8.502 apartamentos. Esse censo foi produzido por Goiás Turismo, ABID-GO e Sindicato de Hotéis de Goiânia.“Nós pedimos para os hotéis não extrapolarem no aumento, ir até o limite razoável. Na baixa temporada, normalmente os descontos vão até 50%. Entendo que aumentar o preço em até 50% é um número dentro do padrão. O evento da MotoGP torna o período do mês de março uma altíssima temporada. Se fosse em São Paulo, seria mais um evento. Para nós, em Goiás, é o evento”, disse Luciano Carneiro.O Procon Goiás, inclusive, notificou dez hotéis em Goiânia no final do ano passado. O órgão recebeu reclamações de aumento no preço de hospedagens para datas em que a etapa da MotoGP vai ser disputada em Goiânia.O órgão fez solicitações de planilhas de preços praticados nos últimos 12 meses, dados sobre a taxa de ocupação para o período da MotoGP, informações contábeis que expliquem a eventual elevação nos preços, tabelas de preços para o período e relatórios das reservas para a segunda quinzena de março com valores cobrados.Ao POPULAR, o Procon Goiás informou que a fiscalização ainda está sendo feita. Por isso, ainda não há informação sobre possíveis multas aos hotéis.“Eu recebi essa notícia, mas não sei quais foram os hotéis e quais foram as diárias praticadas. Dentro do limite comum, é natural (o aumento). Acontece no mundo inteiro, mas orientamos aos hotéis para que não exageram. Se isso ocorrer, acredito que não vão conseguir reservar e terão de baixar os valores. Quem exagerar vai ficar fora do mercado”, afirmou o presidente do SIHGO, Luciano Carneiro.