No motociclismo goiano, alguns personagens se destacaram ao longo dos anos. Três são considerados a referência do esporte no Estado: Edmar Ferreira, um dos brasileiros que correram no Mundial de Motovelocidade, Kurt Feichtenberger, ex-piloto e dirigente, e Roberto Boettcher, ex-piloto e administrador do Autódromo Internacional Ayrton Senna.Todos eles participaram de alguma maneira do Mundial de Motovelocidade, em Goiânia, no final dos anos de 1980 e poderão ver o retorno da MotoGP à capital de Goiás quase quatro décadas depois.“Era bem diferente de hoje. É como a escrita, que era numa máquina de escrever e hoje é o computador. Naquela época, o Mundial era só o piloto, a moto e o mecânico, basicamente. Não tinha informação como hoje. Eu tive que aprender tudo com meu mecânico. Eu dava uma volta, fazia um ajuste, outra volta, outro ajuste. Hoje, o piloto tem tudo no computador com o acesso à tecnologia”, comentou o ex-piloto Edmar Ferreira, que está com 82 anos e participou da MotoGP em três temporadas: 1974, 1975 e 1977.“Em Goiânia (entre 1987 e 1989) eu só vi como torcedor mesmo. A categoria já chamava muita atenção, eram motos muito rápidas. Um espetáculo à parte, diferente de tudo que era visto no Brasil. O autódromo ficou lotado todos os dias e em todos os anos foram provas bem disputadas, com definições de títulos”, lembrou Edmar Ferreira, que é piloto comercial e trabalhou durante anos com viagens de táxi aéreo. Kurt Feichtenberger foi uma das pessoas que ajudaram a trazer o Mundial de Motovelocidade para Goiânia no final da década de 1980. Na época, Goiânia não foi a primeira opção. A organização fez testes em Brasília e São Paulo antes de escolher a capital de Goiás. “Eu lembro que no dia 8 de setembro de 1986 fizeram a vistoria no autódromo e ficaram impressionados. Junto com a FIM, a imprensa espanhola também participou e fez uma matéria elogiando o autódromo. Mostrei para o (Henrique) Santillo (governador), que queria trazer o Mundial”, lembrou o ex-piloto, que também foi dirigente por anos e hoje atua na divulgação e organização de provas de motocross.O ano de 1987, primeiro do Mundial de Motovelocidade em Goiânia, foi o primeiro de Roberto Boettcher como administrador do autódromo. Ele parou de correr de maneira competitiva em 1986.“Depois de alguns testes de pneus entre 1985 e 1986, feitos pela Yamaha, Honda e Cagiva, os fabricantes ficaram impressionados com o autódromo e isso ajudou quando conversamos com o governador Henrique Santillo para trazer a categoria. Foi uma negociação muito rápida. Em 1987, eu comecei na administração do autódromo e o Mundial veio pela primeira vez”, lembrou o gestor.Roberto Boettcher cita que, por dia, cerca de 40 mil pessoas estiveram no autódromo. Ele reforça que Goiânia parou. Restaurantes ficaram lotados, os hotéis onde ficavam os pilotos tinham fluxo grande de pessoas e o evento movimentou a cidade.“Olha que naquela época não tinha a mídia que tem hoje. A divulgação é completamente diferente. Em 2026, vai ter transmissão para mais de 200 países. Na década de 1980, nós tivemos que importar fax para fazer a comunicação. Era um mundo totalmente diferente”, acrescentou Roberto Boettcher.A expectativa dos ícones da motovelocidade goiana é que o retorno da MotoGP surpreenda novamente. Apesar do conhecimento da categoria ser maior atualmente, as corridas serem televisionadas e informações chegarem ao alcance rapidamente, assistir ao vivo a uma corrida será marcante.“A quantidade de motos vai ser muito maior em 2026, a tecnologia é outra. As motos não têm comparação. Naquela época, as motos já não tinham comparação com as de rua, como segue atualmente. Tudo mudou em relação à moto, o jeito de andar. Muitos acessórios hoje, naquele tempo era só na coragem. Para segurar tinha que ser um super-homem. Hoje são maiores as disputas, por causa da tecnologia que possibilita a pilotagem diferente”, opinou Kurt Feichtenberger.“Hoje nós temos um autódromo de primeiro mundo. Fizeram um novo autódromo. A pista toda nova, muita segurança. Eu acompanhei todo o processo da reforma e com certeza tem tudo que Goiânia e o Brasil precisam. Tenho certeza que a MotoGP em Goiânia vai ficar marcada na história também pelo salto na modernização do autódromo”, elogiou Edmar Ferreira.