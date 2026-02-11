O mais novo jogador do Vila Nova, Nathan Camargo, emprestado pelo Red Bull Bragantino até o fim do ano, destacou que gostaria de poder entrar logo em campo - ele só pode ser inscrito em uma eventual semifinal de Goianão. O volante também comentou sobre as próprias características e os objetivos que deseja conquistar com o clube goiano.\n“Eu queria muito estar em campo já, se pudesse. Mas mesmo não estando, vou estar na torcida, vou estar presente, até porque eu sou um cara de grupo, gosto muito de participar, mesmo não estando em condições de poder estar dentro do gramado. As expectativas são as melhores. Acho que eu vim para cá em busca de algo que todos aqui querem há muito tempo também (acesso), e por ter vivido isso no último ano, creio que juntos a gente pode alcançar isso”, comentou.\nNa tarde desta quarta-feira (11), o Vila Nova apresentou oficialmente o volante Nathan Camargo, de 20 anos. No ano passado, ele fez parte do elenco do Remo, que terminou em 4º lugar na Série B e garantiu o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.