O Goiás começou a anunciar novos jogadores e a preencher lacunas no elenco visando à temporada de 2026. Após semanas em negociações, o clube esmeraldino fez três anúncios na última semana com as chegadas dos laterais Rodrigo Soares e Nicolas, além do meia Lourenço - o atacante Kadu também foi contratado, mas foi antes do fim da temporada e não teve anúncio oficial.Rodrigo Soares, Nicolas e Lourenço são jogadores que chegam para repor saídas em posições que se tornaram prioridades para o diretor Michel Alves na busca por reforços. O trio chega ao clube goiano, inclusive, com status de titular.Nas laterais, o Goiás não renovou contratos com Lucas Lovat e Willean Lepo, este último é lateral direito, mas terminou a temporada atuando como lateral esquerdo. Rodrigo Soares e Nicolas foram contratados para repor essas saídas e elevar a disputa pela vaga de titular.Ambos chegam ao Goiás com histórico recente na Série B e com acessos conquistados pelo rival Atlético-GO. Rodrigo Soares subiu à elite em 2023 com o Dragão, enquanto Nicolas fez parte do elenco rubro-negro que conquistou vaga na Série A em 2019.A condição de jogador que chega para ser titular também cabe ao meia Lourenço. Como segundo volante, função que deve exercer no Goiás, o clube não conta mais com Rafael Gava, que foi titular em boa parte da temporada de 2025 e não teve contrato renovado.Lourenço foi elogiado pelo técnico Daniel Paulista, na apresentação na última quarta-feira (17). O treinador deu a entender que pode escalar o atleta em mais de uma função e vai aproveitar sua versatilidade em 2026.O novo meia do Goiás quase subiu à Série A em 2023 com o Vila Nova, mas o time colorado perdeu a vaga na elite após perder para o rebaixado ABC na última rodada da Série B. Lourenço tem três acessos no currículo, sendo dois pelo Avaí (2018 e 2021) e um pelo Ceará, em 2024.O Goiás ainda está ativo no mercado e vai contratar entre três e quatro atletas. Todos vão chegar ao clube goiano para suprir saídas e ocupar posições pontuais. Segundo o diretor Michel Alves, a intenção é trazer atletas para assumirem vagas na formação titular.O zagueiro Luisão, que pertence ao Santos e é formado no Novorizontino, deve ser o próximo reforço anunciado pelo Goiás. O jogador de 22 anos tem negociação avançada com o clube goiano e o acerto será por empréstimo de uma temporada - ele tem vínculo com o Peixe até o fim de 2028.O Goiás ainda pode ter saídas. Na zaga, por exemplo, Titi e Messias não possuem garantias que devem ficar em 2026. Messias, inclusive, recebeu uma proposta do Avaí e avalia. Ele está em fim de empréstimo cedido pelo Santos e tem acordo para permanecer no clube esmeraldino no próximo ano.A chegada de Luisão já é pensando em uma provável saída de um defensor do Goiás. Além de Titi e Messias, o clube goiano conta com Anthony para a próxima temporada - o zagueiro Luiz Felipe está em fim de empréstimo, também cedido pelo Santos, e tem acordo para renovar em definitivo com o time esmeraldino.O diretor Michel Alves ainda busca um volante, um atacante de beirada e um centroavante para fazer sombra para Anselmo Ramon, que não possui reserva imediato.