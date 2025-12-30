O volante Marco Antônio e o atacante Ryan foram apresentados pelo Vila Nova nesta terça-feira (30), no CT Vila do Tigre, e reconheceram que ninguém estará 100% fisicamente na estreia do Goianão. Além disso, ambos falaram um pouco sobre as suas respectivas carreiras e características de jogo.\nNovo goleiro do Vila Nova quer passar segurança na defesa e cita Taffarel como exemplo\nMarco Antônio, de 25 anos, conquistou o acesso para a Série B com o Náutico neste ano e entrou em campo pela última vez em 20 de setembro, pela Série C. Esteve em negociações avançadas com o CRB, mas “pintou o Vila Nova” e o atleta “não pensou duas vezes” antes de escolher o clube goiano.\n“Diferente dos que já estavam aqui, eu tive uma parada um pouquinho maior desde a minha última partida. Mas a comissão já passou uma cartilha de treino para mim nas férias, desde o momento que eu acertei. Então eu estive nas férias me cuidando para que eu pudesse chegar aqui um pouquinho melhor. A gente sabe que na primeira partida não vamos estar 100% ainda, vamos gradativamente conquistando nosso máximo fisicamente”, comentou.