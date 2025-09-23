Após trocas na diretoria e comissões técnicas, o Flamengo tem dado um novo passo em sua reformulação nas categorias de base tendo como norte a tolerância zero com a indisciplina e os comportamentos indesejados no dia a dia no Ninho do Urubu.\nNesta segunda-feira (22) o Rubro-Negro rescindiu o contrato do atacante Filipe Teresa, de 19 anos, autor do gol do título mundial sub-20 de 2024. O clube ainda não se manifestou oficialmente, mas o a reportagem apurou que a questão disciplinar foi o principal motivo para o litígio com o atleta que tinha contrato até 1º de julho de 2026.\nAnteriormente, o goleiro Lucas Furtado viveu uma situação parecida. A apuração é que ele demonstrou insatisfação por ter perdido a vaga de titular do sub-20 para Léo Nannetti e seu comportamento gerou incômodo internamente. Após isso, ele foi negociado com o Vitória de Guimarães, de Portugal.