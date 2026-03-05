O ex-atacante Reinaldo Aleluia, que atuou pelo Vila Nova em 1999, morreu na madrugada desta quinta-feira (5), aos 53 anos. O ex-atleta, natural de Salvador-BA, tratava um problema crônico no rim e sofreu uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira (3). Nas redes sociais, o clube goiano prestou homenagens.\n“Com a camisa colorada em 1999, Aleluia foi sinônimo de raça e velocidade, sendo referência naquela temporada importante para o Tigrão que teve uma competição continental, a Copa Conmebol, além do estadual, Copa do Brasil e a disputa do quadrangular final na Série B e a melhor campanha vilanovense na competição”, diz parte da nota de pesar do Vila Nova.\nReinaldo Aleluia também vestiu a camisa de diversos outros times do futebol brasileiro, principalmente na Região Nordeste. Ao longo da carreira, ele atuou por Bahia, América-MG, Social, União São João, Paulista, ABC, Espérance de Tunis (Tunísia), América-RN, Ceará, Juventude, Brasiliense, Sport, Remo, Guarany de Sobral, Madre de Deus e Confiança.