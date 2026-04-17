O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. Dono de uma das mais marcantes carreiras do esporte brasileiro, ele se notabilizou pela precisão nos arremesos, títulos e, também, frases. Relembre frases de Oscar Schmidt\n"Toda bola que eu chuto, é como se eu ordenasse para ela ir dentro da cesta. Cada bola eu tenho confiança que vai lá dentro" (Folha de S. Paulo, 1987)\n"Eu sou um cara muito emotivo, coloco o coração em tudo. Naquele dia em que vencemos os Estados Unidos no Pan-Americano de 87, não consegui me conter. Deitei na quadra e chorei, enrolado na rede da cesta" (Jornal do Brasil, 1992)\n-Web morte de Oscar Schmidt (1.3399803)\n"Minha paixão é o basquete e passei minha vida toda jogando. Não tenho frustração. Não tem preço que pague 15 anos de seleção brasileira, como ídolo" (Folha de S. Paulo, 1994)