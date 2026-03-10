Eduardo Souza está de volta ao Atlético-GO e será o técnico do time na sequência da temporada. A contratação dele foi anunciada nesta segunda-feira (9), dois dias após a demissão de Rafael Lacerda.\nO novo treinador é um velho conhecido do Dragão. Relembre as passagens dele pelo clube:\nNo Atlético-GO, Eduardo Souza assumiu por sete vezes. Neles, entre jogos das séries A e B, Goianão, Copas Sul-Americana, Brasil e Verde, o time marcou 66 gols em 48 jogos - média de 1,37 gol com Souza no cargo. Os primeiros jogos dele, à frente da equipe, foram antes e após a curta passagem de Cristóvão Borges, em 2020. O Dragão fez 12 gols em cinco partidas, no Goianão e na Copa do Brasil - média de 2,4 gol por jogo, com destaque para a goleada (5 a 0) sobre o Jaraguá. Após a parada do futebol, de março a agosto de 2020, por causa da pandemia do coronavírus, Eduardo Souza voltou a ser auxiliar na gestão de Vagner Mancini.