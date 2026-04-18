Oscar Schmidt teve poucas atuações em Goiânia, como atleta, pelos clubes nos quais defendeu no País. Mas o ex-jogador voltou algumas vezes à capital goiana, desta vez na condição de palestrante em evento empresariais. Depois de encerrar a carreira nas quadras, o Mão Santa se dedicou às atividades no mundo dos negócios e nas entidades civis.\nNuma das vezes em que disputou partida em Goiânia, em 2002, Oscar e o Flamengo foram convidados para a festa de reabertura do Ginásio Rio Vermelho. Não havia espaços para os torcedores nas arquibancadas no jogo contra o Universo Ajax. Oscar Schmidt já curtia uma fase de ter a companhia do filho, Felipe Schmidt, como atleta e parceiro nos jogos - o fim da carreira foi em 2003. Oscar também teria atuado uma vez no Ginásio de Campinas, pelo Flamengo.\nO jogador também veio a Goiânia, em 2005, como membro da comissão técnica do Flamengo. Numa outra passagem, relatada pelo ex-diretor do Universo Ajax, Álvaro Alexandre, foi convidado e aceitou fazer uma palestra para atletas que disputavam os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Como palestrante, uma das últimas aparições dele se deu num evento intitulado Na Vitrine do Conhecimento, no Flamboyant Shopping Center, no dia 28 de outubro de 2022.