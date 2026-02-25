O Remo anunciou na noite de terça-feira (24) a contratação do atacante Jajá, ex-Goiás. O atleta de 27 anos tinha contrato com o clube goiano até o fim deste ano. O vínculo com a equipe paraense não foi informado.\nJajá atuou pelo Goiás desde 2025. Foram 45 partidas, com cinco gols e quatro assistências. Neste ano, ele era titular e um dos jogadores de confiança do técnico Daniel Paulista - o atacante atuou em nove dos 11 jogos da equipe no Campeonato Goiano, sendo sete como titular.\n“Feliz por estar aqui no Remo. Estou aqui para ajudar o clube e meus companheiros de equipe durante essa temporada com Série A e Copa do Brasil. Sei que o Remo tem uma torcida imensa e tenho certeza que ela vai apoiar e torcer durante todo o ano", afirmou Jajá.\nPela negociação, o Goiás receberá R$ 3 milhões por 50% dos direitos do jogador. O pagamento será feito de maneira parcelada, uma parcela foi paga na segunda-feira (23).