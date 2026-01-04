O Remo, algoz do Goiás na rodada final da Série B de 2025, quando disputaram uma vaga à elite nacional, pretende ter no elenco o atacante Jajá para a temporada 2026. O jogador chegou a ser anunciado, no fim de semana, como contratação por sites do futebol paraense, mas o Goiás bateu o pé e exigiu uma compensação financeira para a liberação do jogador.A situação envolvendo o atleta e os dois clubes, deve se estender durante os próximos dias. A posição da diretoria alviverde é de que não há intenção de ceder o atacante de graça para o Remo. Até agora, não se falou em valores para a negociação.O Goiás conta com o atleta para o início da temporada, mas se mantém aberto à uma futura negociação, desde que seja interessante. Afinal, o Goiás fez um investimento na contratação de Jajá no começo do ano passado, depois de fazer um acordo com a Portuguesa, clube em que o jogador disputou o Paulistão 2025, fez três gols e se mostrou um atacante rápido.No Goiás, Jajá disputou 36 partidas, marcou quatro gols na Série B e teve momentos de destaque, como no jogo em que marcou dois gols na vitória (3 a 1) sobre o Cuiabá, outro no triunfo (2 a 0) sobre a Ferroviária e um no empate (1 a 1) com o Criciúma. Porém, Jajá mostrou instabilidade e recebeu críticas.Durante a semana, o goleiro Thiago Rodrigues, de 37 anos, também entrou no radar do Guarani, que procura um jogador para a posição. Por enquanto, o jogador segue no clube goiano. A diretoria espera uma proposta para negociar o atacante Esli Garcia e o zagueiro Titi.