Os times que mais empataram na Série B, Atlético-GO e Remo, vão se enfrentar a partir das 20h30 deste sábado (19), no estádio Baenão, em Belém-PA. Sem desejo de aumentar o número de igualdades na competição, o Dragão busca a vitória no jogo válido pela 27ª rodada para ficar mais próximo da permanência e aumentar as reduzidas chances de acesso à elite.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nAtlético-GO e Remo, por causa do elevado número de empates, deixaram pontos importantes para trás e, neste momento, estão não estão entre os principais concorrentes na corrida pelo acesso à Série A.\nO Dragão, por exemplo, empatou 11 vezes em 26 jogos na Série B. A equipe goiana só fica atrás no número de empates justamente do Remo, que tem 12 igualdades na competição nacional. Para não fugir à regra, inclusive, Atlético-GO e Remo empataram no jogo entre eles no 1º turno. No dia 18 de maio, no estádio Antônio Accioly, os clubes ficaram no 1 a 1, pela 8ª rodada da Série B.