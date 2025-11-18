Está aberta a venda de ingressos para o confronto decisivo entre Remo e Goiás, que acontece no próximo domingo (23), a partir das 16h30, no Estádio Mangueirão. A torcida esmeraldina possui 1.500 ingressos disponíveis.\nLeia também\n+ Chances de acesso do Goiás são de mais de 60% na rodada final da Série B\nO Goiás teria direito a 10% do total da carga de ingressos, o que equivaleria a mais de 4 mil. No entanto, Remo entrou em contato com o clube goiano e pediu uma estimativa de torcedores alviverdes que devem marcar presença. Como o clube esmeraldino informou o número de 1.500, baseado na experiência do time em jogos fora de casa, essa será a quantidade limite para visitantes na partida.\nOs torcedores do Goiás ficarão localizados na cadeira B do setor de visitantes, e o ingresso custa R$ 160,00. As arquibancadas A1, A2 e A3, destinadas à torcida mandante, já estão com entradas esgotadas. Os ingressos estão disponíveis de forma digital no site da Tickzi, através deste link, e é necessário fazer o cadastro facial.