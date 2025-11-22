O Goiás disputa neste domingo (23) o último jogo da temporada de 2025 e o mais importante do ano, contra o Remo, partida que define em qual divisão do Campeonato Brasileiro a equipe estará em 2026. A decisão pelo acesso à Série A será disputada a partir das 16h30, no estádio Mangueirão, pela última rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e estatísticas)\nO clube goiano depende apenas de si para voltar ao Brasileirão depois de duas temporadas na Série B. Se vencer o Remo, estará na Série A. Se perder, permanecerá na Série B.\nCaso o duelo termine empatado, a equipe esmeraldina dependerá de um tropeço de algum concorrente para subir à elite: que o Criciúma seja derrotado pelo Cuiabá na Arena Pantanal ou que a Chapecoense não vença o Atlético-GO na Arena Condá. Todos os jogos vão ocorrer a partir das 16h30.