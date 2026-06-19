No empate de 1 a 1 com o Sport, no Recife, na última quinta-feira (18), o Atlético-GO foi dirigido pelo interino Renan Brito, que era auxiliar de Eduardo Souza, treinador que deixou o clube após os 3 a 3 com o CRB. Nos próximos dias, Renan Brito deverá ser efetivado como membro da comissão técnica permanente do clube.Há algum tempo, o Dragão procura um auxiliar de confiança e com bom conhecimento no futebol para trabalhar internamente com o elenco, junto com os preparadores físicos, treinadores de goleiros e profissionais do departamento médico.Segundo o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, a efetivação de Renan Brito como auxiliar do clube é provável. Ele trabalharia ao lado de Luciano Deitos, também auxiliar e que acumula o comando do time sub-20 do Dragão, que decide no domingo (21) o título do Campeonato Goiano da categoria com o Cerrado. “Gostei da comissão técnica interna. Foi ousada, teve coragem. Por isso, conseguimos o resultado”, avaliou Adson Batista sobre o empate conquista nos acréscimos, com gol de Léo Jacó aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Atlético-GO perdia por 1 a 0.Segundo o dirigente, as mudanças táticas de Renan foram interessantes e surtiram efeito. O time teve controle de boa parte do jogo, mas voltou a pecar nas finalizações. Renan foi ousado e lançou três jogadores jovens no segundo tempo: os pratas da casa Klebert e Gabriel Paé e o atacante Léo Jacó, autor do gol de empate. A boa gestão de Renan e Deitos dá um pouco mais de tempo para o Atlético-GO buscar no mercado o próximo treinador. O jogo seguinte será no fim deste mês, no dia 28 de junho, contra a Ponte Preta. “A decisão não é minha, é do clube. Vim com o Eduardo (Souza), sou muito grato a ele”, disse Renan Brito, que começou a temporada como técnico da Aparecidense antes de se tornar o auxiliar do Atlético-GO.