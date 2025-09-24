Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. O técnico pediu demissão após o empate da equipe com o Lanús, jogo que tirou os cariocas da Copa Sul-Americana. Marcão, membro da comissão fixa, assume o cargo interinamente.\nRenato surpreendeu ao dizer que pediu para sair do clube já no final da entrevista coletiva, realizada após o 1 a 1 no Maracanã. O empate eliminou o Fluminense nas quartas de final da Sul-Americana porque, na ida, os argentinos haviam vencido por 1 a 0.\nO treinador havia respondido a uma série de perguntas antes de anunciar sua solicitação, fato que gerou dúvidas sobre a continuidade ou não no cargo.\nO Fluminense confirmou, por volta de 1h10, a saída do ex-atacante, que assinou em abril e levou a equipe à semifinal do Mundial.\nA trajetória foi a sétima de Renato como comandante do time carioca. Os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles também foram desligados.