A CBF trata como certa e uma questão de tempo a assinatura do novo contrato de Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira até a Copa de 2030.
O novo vínculo será firmado nas próximas semanas, segundo dirigentes do alto escalão.
Além de Ancelotti, a parte estrangeira da comissão técnica da seleção também terá novo contrato os auxiliares Paul Clement, Francesco Mauri, o preparador físico Mino Fulco e o analista Simone Montanaro.
Ancelotti chegou a fazer uma brincadeira de duplo sentido no anúncio recente da Volkswagen como patrocinadora da seleção dizendo que "estava no lugar certo para renovar", mas referindo-se a um carro da montadora que assinou contrato de dois anos com a CBF.
O tom de otimismo e tranquilidade sobre o novo vínculo com Ancelotti já vem de alguns meses. No fim de janeiro, em um evento da Copa Feminina no Rio, o presidente Samir Xaud explicou por que a CBF queria estender o vínculo com o italiano.