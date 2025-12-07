Mesmo com um time alternativo e sem maiores objetivos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu por 3 a 1, em plena Arena Castelão, e rebaixou o Ceará para a Série B. O time da casa saiu na frente e tinha situação relativamente tranquila na tabela, mas levou a virada e entrou na zona de rebaixamento justamente na última rodada do Brasileirão.\nPedro Raul abriu o placar para o Ceará, mas Facundo Torres, Sosa e Flaco López garantiram a virada do Palmeiras na Arena Castelão.\nCom os triunfos do Internacional e do Vitória, o Ceará caiu para a 17ª colocação, com 38 pontos, e foi rebaixado ao lado do rival Fortaleza, que perdeu para o Botafogo.\nO Palmeiras já tinha situação definida no Campeonato Brasileiro. Com o vice-campeonato garantido, o clube paulista, inclusive, entrou em campo com um time alternativo. Nomes como Gustavo Gómez, Murilo e Vitor Roque nem sequer viajaram para Fortaleza.