A final da Copa do Mundo está definida: Argentina e Espanha vão se enfrentar no próximo domingo (19), no estádio Metlife, em Nova Jersey (EUA), a partir das 16 horas (de Brasília), para definir qual será a seleção campeã mundial em 2026. A albiceleste busca o tetra, enquanto os espanhóis querem o bicampeonato.A Espanha já havia garantido sua vaga na final na terça-feira (14) depois de dominar e vencer a França por 2 a 0. Restava definir o adversário, que saiu nesta quarta-feira (15). Em jogo com a cara e estilo da Argentina, a albiceleste mostrou garra e poder de reação para vencer a Inglaterra por 2 a 1, com mais uma virada nesta Copa, e avançar à decisão.A Argentina mostrou mais uma vez o motivo de ser a atual campeã da Copa e de ter um dos jogos mais resilientes na atual edição do Mundial.Mais uma vez, a Argentina encarou dificuldades neste Mundial e precisou se superar em campo, mas contou com ajuda da própria Inglaterra, para avançar à sétima final de Copa do Mundo - ultrapassou o Brasil, que tem seis participações nas finais do torneio.O jogo em Atlanta foi muito truncado no primeiro tempo. Em determinado momento do jogo, a média foi de uma falta a cada dois minutos. No segundo tempo, tudo mudou. A Inglaterra abriu o placar em lance de inteligência de Harry Kane, que se posicionou como meia e iniciou a jogada que foi concluída por Gordon: 1 a 0, Inglaterra. Os ingleses faziam um jogo seguro. Messi estava apagado, até então.As escolhas do técnico Thomas Tuchel foram determinantes para mudança na estratégia da Inglaterra e, com alterações, os ingleses pararam de jogar como estavam até abrir o placar: pressionando a Argentina quando não tinham a bola e atacando em profundidade com jogadas pelos lados do campo. Gordon, Reece James, Bellingham e Morgan Rogers faziam uma partida de destaque.O treinador fez três mexidas no intervalo de dez minutos com as entradas de dois zagueiros e um lateral esquerdo mais defensivo. Tirou um atacante, um meia e um lateral mais ofensivo.Foi o suficiente para atrair cada vez mais a Argentina, que foi inteligente em ler os espaços no campo e aumentar a pressão. Quem assistiu ao jogo teve a impressão de que a qualquer momento os argentinos chegariam ao empate.O recuo inglês foi tão impactante para a sequência do jogo, que em diversos momentos a entrada da área ficou com espaços que foram aproveitados pelos argentinos. Enzo Fernández acertou lindo chute de fora da área e empatou. Nos acréscimos, Mac Allister chutou de fora da área e acertou a trave pela segunda vez. Na sobra, Messi dominou e cruzou na medida para Lautaro Martínez marcar, de cabeça, o gol da virada e classificação da Argentina à final.“Eu acho que a nossa seleção já está mostrando do que somos feitos. É verdade, eles nos pressionaram 60 minutos e quando fizeram o gol e ficaram na defesa. Isso nos deu mais tranquilidade. Ampliamos nossa presença em campo e fizemos dois gols”, disse Lautaro Martínez na entrevista na beira do campo. Na fase eliminatória, mostrar resiliência é uma marca da Argentina. Na 2ª fase, sofreu para ganhar de Cabo Verde, que bus’cou o empate duas vezes e forçou a prorrogação. No tempo extra, os argentinos venceram por 3 a 2.Nas oitavas, a primeira virada. Após o Egito abrir 2 a 0, a albiceleste marcou três gols nos 11 minutos finais e construiu uma das vitórias mais épicas deste Mundial (3 a 2, novamente). Nas quartas de final, o jogo contra a Suíça estava empatado por 1 a 1, com os suíços jogando melhor. Na prorrogação e jogando com um a mais, a Argentina fez 3 a 1 e avançou, para mostrar na semifinal mais um jogo de raça e entrega que superam técnica e estratégia. A Argentina está longe de jogar futebol de glamour e domínio. Pelo contrário. Partidas truncadas, com faltas, muita disposição e entrega marcam os jogos dos argentinos na Copa do Mundo. Contra a Espanha, esse filme deve se repetir em um novo confronto de estilos diferentes.Será a chance de Lionel Messi conquistar o bicampeonato do mundo. Pela terceira vez, o camisa 10 disputará a final da Copa do Mundo. Ele foi campeão em 2022, no Catar, e vice em 2014, no Brasil. Após o jogo contra a Inglaterra, o craque comemorou de joelhos no gramado e foi às lágrimas.Em seis edições da Copa do Mundo, Messi disputou 33 jogos. O Mundial de 2026 é o que ele mais jogará, com oito partidas, por causa do aumento de seleções e número de fases e jogos. Na atual edição, foram oito gols e quatro assistências - dois desses passes para gol foram na semifinal desta quarta-feira (15). Ele é o líder em participações diretas em gols na competição e também o principal goleador.Messi está empatado no número de gols com Mbappé, cada um fez oito, mas a Fifa possui critérios de desempate, já que o artilheiro da Copa recebe o prêmio “Chuteira de Ouro”. Como tem quatro assistências, contra três do francês, o argentino fica à frente na disputa. O número de passes para gols é o primeiro critério, enquanto o menor número de minutos jogados é o segundo. Neste Mundial, Messi quebrou o recorde de gols marcados na história das Copas, com 21 gols, e já está eternizado na história do torneio. Agora, ele buscará o bicampeonato para tentar se despedir da Copa do Mundo com o principal troféu de futebol de seleções.A rivalidade contra a Inglaterra ganhou novo capítulo e provocação após o jogo. Antes da partida, a Fifa determinou que fossem proibidas entradas de torcedores no estádio em Atlanta com qualquer referência à Guerra das Malvinas, entre argentinos e ingleses. O conflito ocorreu entre abril e junho de 1982.Depois do jogo, os próprios jogadores da Argentina apareceram com uma faixa com a mensagem “As Malvinas são argentinas”.Nesta batalha, foram 649 soldados argentinos mortos e 255 ingleses. A posse das Ilhas Malvinas é administrada pelo Reino Unido, que chama o local de “Falkland Islands”.