O retorno da Stock Car para Goiânia foi marcado por domínio da equipe Eurofarma. Os dois pilotos da equipe venceram as duas provas realizadas no Autódromo Internacional Ayrton Senna neste final de semana. Gaetano di Mauro ganhou a corrida principal no domingo (17) - ele já tinha sido pole. Felipe Fraga, líder do campeonato, venceu a corrida sprint no sábado (16).\n“Nossa equipe trabalha muito para ter esses resultados. Isso mostra que, quando colocamos o carro na pista, como equipes, somos muito fortes e competitivos. Vão ter momentos que não seremos o melhor, mas estaremos entre eles. Feliz de contribuir para ajudar a equipe a caminhar para mais um título como equipe”, enalteceu o piloto Gaetano di Mauro.\nO competidor do carro 11 é um velho conhecido do autódromo de Goiânia. A última etapa da Stock Car em novembro de 2024, antes do fechamento do local para reforma de modernização, foi vencida por Gaetano di Mauro. No retorno da categoria em 2026, ele voltou a subir no lugar mais alto do pódio.