A volta de dois atacantes revelados pelo Atlético-GO é especulada no clube: Yuri Alves, de 19 anos, e Marcelinho, de 23 anos. Eles atuaram pelo Dragão, ano passado, e se transferiram para outros clubes. O clube rubro-negro pretende contratar atacantes de lado para reforçar o elenco na próxima janela de transferências, que será aberta a partir do dia 20 de julho, mas precisa se livrar do tansfer ban, punição que sofreu e que impede o clube de regularizar atletas.\nMarcelinho estava no Al Dhafra (Emirados Árabes Unidos), para o qual se transferiu em julho do ano passado, quando saiu com sete gols marcados pelo time atleticano em 25 jogos. No futebol árabe, Marcelinho atuou 29 vezes e marcou três gols.\nPresidente do Atlético-GO, Adson Batista negou que tenha iniciado conversas para a volta do jogador, mas disse que ele "é bem-vindo ao clube" e que deixou portas abertas. O nome de Marcelinho também é especulado no Goiás para a janela de julho.