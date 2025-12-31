Para o trio goiano, a Série B de 2025 foi marcada por trajetórias distintas e intensas, com momentos de liderança isolada, crises internas e reações embaladas que agitaram as torcidas de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova ao longo das 38 rodadas. No balanço final, a Segundona terminou com um saldo amargo para o futebol goiano, que viu suas expectativas frustradas com a ausência de acessos para a elite nacional. A incapacidade de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova em sustentar a regularidade necessária impediu o retorno de um clube goiano à Série A.\nO Goiás iniciou de forma avassaladora, consolidando-se na liderança ainda no 1º turno. Até a 10ª rodada, o clube esmeraldino já havia somado 23 pontos, atingindo quase 40% da pontuação média necessária para o acesso. No entanto, o returno trouxe o desafio da instabilidade, e o time sofreu para manter a regularidade. Deixou o G4 na reta final, especialmente após derrotas em casa, como o revés para a Chapecoense na estreia de Fábio Carille, que comandou a equipe nas últimas seis rodadas após queda de Vagner Mancini.