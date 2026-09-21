Restando dez rodadas para o final da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo só tem motivos para sorrir no longo intervalo da data Fifa. Por outro lado, Vasco, Grêmio e Internacional precisam estar mais ligados do que nunca justamente pelas campanhas que fizeram no final do primeiro turno para não serem rebaixados.\nPor conta de amistosos de seleções, a 29ª rodada será realizada apenas a partir de 7 de outubro. Neste intervalo vão ocorrer jogos atrasados: São Paulo x Santos (2 de outubro) e Atlético-MG x Bragantino (3 de outubro). Vasco x Chapecoense continua sem data.\nLíder com 60 pontos na tabela, três a mais que o Palmeiras, o Rubro-negro carioca foi o time que mais pontos fez nos últimos dez jogos do primeiro turno: 23. Ganhou sete, empatou dois e perdeu justamente para os alviverdes. Mas, mesmo se perdesse hoje novamente para o rival paulista, levaria vantagem no critério de desempate (soma mais vitórias).