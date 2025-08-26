O meia atacante Yuri Alves, de 18 anos, acertou novo vínculo com o Atlético-GO até o final de 2029. Ele terá mais tempo de preparação e segurança para se tornar atleta, em coletiva nesta terça-feira (26), no CT do Dragão, disse que é um jogador que gosta de se movimentar entre o meio de campo e os lados de campo para criar a jogadas para os atacantes, assim como fez no lance do gol de empate (2 a 2) sobre o Cuiabá-MT, na noite de domingo (24).\n“Tenho comigo que o atacante tem de jogar para frente, com ousadia e alegria”, explicou a revelação atleticana. “Gosto de ir para cima com ousadia e alegria.”\nLeia também\n+Proposta por SAF do Vila Nova é de mais de meio bilhão de reais\nA facilidade para dominar a bola, tentar abrir espaços e partir em direção à área do time adversário é uma característica que chamou a atenção dos profissionais que já trabalharam com ele nas categoria de base e da direção atleticana, que decidiu apostar nele. Por isso, houve a ampliação do vínculo com o clube, o que para Yuri Alves é uma prova de confiança no talento dele. Há interesse de outros clubes na contratação dele.