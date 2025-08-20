O volante Fernando Reges, revelado pelo Vila Nova e que rescindiu contrato com o Internacional, voltou para Goiânia para tratar uma série lesão no joelho direito. O jogador de 38 anos se machucou no dia 1º de julho, durante partida da Série A contra o Fluminense e optou por realizar tratamento conservador, sem intervenção cirúrgica.\nA previsão é que Fernando volte a jogar entre quatro a seis meses, como ele não deve mais atuar na atual temporada, entrou em acordo com o Internacional e rescindiu seu contrato que era válido até o final deste ano. Após deixar o clube gaúcho, o volante voltou para Goiânia, onde tem residência fixa, e dá sequência ao tratamento.\nInicialmente, Fernando vai fazer o tratamento com especialistas particulares e ainda não pretende usar a sede de um clube, como o Vila Nova, durante sua recuperação.