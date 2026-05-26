Rio Branco-ES e Anápolis decidem a Copa Centro-Oeste nesta quarta-feira (27), às 20 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). No jogo de volta da decisão, o Galo da Comarca tem grande vantagem: venceu a ida por 3 a 0, no Estádio Jonas Duarte, e pode até perder por dois gols de diferença que, mesmo assim, ficará com a taça.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nO Anápolis vive momentos opostos nas duas competições que disputa. Enquanto tem ampla vantagem na decisão regional, amarga a lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos em oito rodadas. No último domingo (24), foi derrotado pelo Brusque, fora de casa, por 1 a 0, chegando ao quarto jogo consecutivo sem vitória.\nO técnico Evaristo Piza tem apenas um desfalque: o volante Samuel Michels, que já estava fora e segue em tratamento de uma lesão no úmero.