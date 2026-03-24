O Vila Nova vai utilizar sua equipe sub-20 na estreia na Copa Centro-Oeste, nesta terça-feira (24), às 19 horas, contra o Rio Branco-ES, no Estádio Kleber Andrade. O treinador Jayme Algarte comandará o time. O recém-contratado técnico Guto Ferreira se junto, no mesmo dia, ao elenco principal, que segue em Goiânia para os treinos.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e trio de arbitragem)\nApós não conseguir o objetivo do título no Goianão e cair precocemente na 4ª fase da Copa do Brasil, o Vila Nova estabeleceu como prioridade máxima a disputa pelo acesso na Série B. A Copa Centro-Oeste, por outro lado, é tratada como objetivo secundário e, por esse motivo, os relacionados devem ser, em maioria, atletas do sub-20 - incluindo o treinador.\nO goleiro Gabriel Átila e o atacante Lucas Soares, que estão integrados ao plantel profissional, estarão na competição regional já que são pouco utilizados na equipe principal. Por isso, vão estar ao lado dos jogadores da base.