O Rio Verde é o primeiro time garantido na elite do Campeonato Goiano de 2027. Na tarde deste sábado (3), no Estádio Jonas Duarte, pela 16ª e antepenúltima rodada da Divisão de Acesso, o Verdão do Sudoeste derrotou o Grêmio Anápolis por 2 a 1 e carimbou uma das vagas na 1ª divisão estadual.\nCom a vitória de virada no Jonas Duarte, com gols de Matheus Chaves e Iago Martins (Dionatan Augusto havia aberto o placar para o Grêmio Anápolis), o Rio Verde manteve a liderança e chegou aos 32 pontos na tabela de classificação da Divisão de Acesso.\nNeste momento, o 3º colocado Mineiros, primeiro time do lado de fora do G2, tem 25 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Goianésia em caso de triunfo do Azulão do Vale, que chegaria a 27 pontos. Por causa dos confrontos diretos, o máximo que pode acontecer com o Rio Verde nas duas rodadas finais é cair para a vice-liderança.